Quanti punti mancano all’Inter per vincere matematicamente lo Scudetto della seconda stella

Il countdown è partito. L'Inter ha già messo nel frigo le bottiglie buone, quelle da stappare per la conquista del ventesimo scudetto che porterà sulle prossime maglie nerazzurre l'ambita seconda stella. Se ci fosse stato bisogno di un'ennesima conferma della forza della squadra di Inzaghi in questa stagione, è arrivato al Dall'Ara. In casa di un Bologna reduce da 6 vittorie di fila, l'Inter è passata con una capocciata di Bisseck che ha portato a 18 i punti di vantaggio sulla Juve (che deve ancora scendere in campo contro l'Atalanta). Con ancora 10 gare da giocare e 30 potenziali punti da conquistare, non è quasi più una questione di se, ma di quando l'Inter sarà matematicamente campione d'Italia.



QUANDO? - Anzitutto, quanti punti servono all'Inter per festeggiare la vittoria del campionato? Il calcolo è preso fatto. I nerazzurri hanno 75 punti, frutto di 24 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta; la Juve, pur dovesse vincere tutte le partite di campionato da qui a fine stagione, potrà arrivare al massimo a 90 punti. All'Inter bastano insomma 16 punti per evitare anche il potenziale spareggio. Può scattare il toto data scudetto. Con cinque vittorie e un pareggio, nel peggiore dei casi, l'Inter sarà campione. I primi calcoli portano al periodo di fine aprile – il 28 è in programma il match con l'Empoli. Ma prende quota anche la possibilità di vincere lo scudetto nel derby di ritorno con il Milan, fissato al 21 aprile per la 33esima giornata. Altre papabili date sono dalla 32esima in poi quando l'Inter giocherà contro il Cagliari a San Siro, o alla 34esima quando a San Siro arriverà il Torino. Il migliore dei casi, ma anche quello più improbabile, porterebbe invece Lautaro e compagni a vincerlo già alla 31esima giornata, a Udine, ossia tra tre giornate. Ma per attuarlo sia la Juve che il Milan dovrebbero perdere tutte le loro prossime partite.