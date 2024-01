Quanti rigori aveva tirato Ikoné prima di Napoli-Fiorentina

Poco prima dell’intervallo di Napoli-Fiorentina di Supercoppa italiana. Al 44’ ha aperto il piattone mancino sparando il pallone troppo in alto. Mani sul volto per la disperazione e occasione fallita di pareggiare il gol dell’ex Simeone.- Dopo quell’errore dal dischetto. Potrebbe essere stata una decisione di Italiano comunicata alla squadra prima della partita, o una scelta degli stessi giocatoti in campo che hanno concordato di far tirare il penalty al giocatore che se l’è guadagnato.- Prima di oggi Ikoné aveva calciato 3 rigori in partite ufficiali, e nessuno con la maglia della Fiorentina. Due con il Lille tra il 2019 e il 2020, e uno con l’Under 21 francese all’Europeo del 2021 contro la Russia. Li ha segnati tutte tre, prima dell’errore di oggi in Napoli-Fiorentina a Riyad.