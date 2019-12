Luis Alberto è un protagonista straordinario della Lazio di Simone Inzaghi. Segna, fa segnare, illumina con le sue magie da genio a centrocampo; lo spagnolo sta vivendo una stagione strepitosa e per il presidente Lotito è intoccabile. Un pensiero valido anche nella scorsa estate quando la Juventus, prossima avversaria dei biancocelesti, ha chiesto informazioni al ds Tare proprio per Luis. Una richiesta di informazioni sulla mezz'ala spagnola a livello di costi che è rimasta tale, durante il mese di giugno.





KHEDIRA & CO - Il pensiero infatti era legato a un eventuale sostituto di Khedira o Matuidi per aggiungere qualità, quando sembrava che Maurizio Sarri volesse eliminare entrambi e metterli sul mercato perché fuori dal suo progetto di Juve 2.0. E invece, sia Sami che Blaise sono rimasti in bianconero e hanno convinto Sarri stesso, al punto da abbandonare le trattative per altre pedine. Luis Alberto piaceva tanto ma al momento non è ripreso alcun discorso per lui, né la Lazio vuole privarsene. Anzi: per Inzaghi è il centro del mondo, imprescindibile. E i suoi numeri spiegano perché.