Quanto deve pagare il Napoli per il riscatto di Traoré

Hamed Junior Traoré torna in Italia. L’ex Sassuolo riparte dal Napoli per riscattarsi dopo una stagione e mezza complicata al Bournemouth in Premier League. I due club hanno trovato l’accordo per un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il prestito sarà pagato solo se il Napoli non lo prenderà a titolo definitivo.



I NUMERI DI TRAORÉ - Traoré quest’anno ha giocato appena sei partite col Bournemouth e solo una da titolare; l’unico gol è arrivato a fine agosto in Coppa di Lega contro lo Swansea. Le presenze totali in Inghilterra sono state 13. Decisamente meglio i tre anni e mezzo al Sassuolo, dove ha giocato più di 100 partite segnando 18 gol con 11 assist.