Quanto deve pagare la Fiorentina per il riscatto di Folorunsho

Dopo essere stato a un passo dall'addio al Napoli in estate,. Un'operazione richiesta da Raffaele Palladino che aveva bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche per avere una soluzione in più ruoli. L'ex Verona è un calciatore duttile può fare la mezz'ala ma agire anche sulla trequarti, e permettere all'allenatore di cambiare modulo a gara in corso.

- In estate Folorunsho è stato molto vicino alla Lazio, il giocatore è un grande tifoso biancoceleste ed è cresciuto a Formello: aspettava solo l'ok del Napoli per andare da Baroni che l'aveva già avuto a Verona. Era con la valigia in mano dopo alcune incomprensioni con Conte, poi però c'era stato il chiarimento e Michael aveva deciso di restare.- Subito convocato per la partita contro il Monza, di Folorunsho ha parlato l'allenatore viola Raffaele Palladino alla vigilia del posticipo della 20a giornata di campionato che per il tecnico rappresenta una sfida speciale, da ex: "- ha spiegato in conferenza stampa - Lui ci dà tante alternative: può giocare sia come ala che come interno. Mi ha fatto un'ottima impressione e si è messo già a disposizione. Sarà convocato per Monza. Siamo molto vigili sul mercato, lascio lavorare la società". Dall'altra parte, Antonio Conte ha voluto salutare l'ormai ex centrocampista del Napoli: "Saluto lui e Caprile che avevano chiesto di andare via per giocare, auguro loro il meglio e li ringrazio per ciò che hanno dato".