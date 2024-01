Quanto deve pagare la Juventus per il riscatto di Alcaraz

Il colpo a sorpresa della Juventus nel mercato di gennaio è Carlos Alcaraz, centrocampista classe 2002 arrivato dal Southampton e già da tempo nella lista di Cristiano Giuntoli. I bianconeri hanno trovato l’accordo col club inglese sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Una cifra molto alta che è servita per convincere il Southampton a farlo partire a metà stagione, ma se la Juve dovesse decidere di tenerlo a Torino potrebbe anche provare a sedersi per ritrattare l’acquisto a titolo definitivo. Strategia.



COME CAMBIA LA JUVENTUS CON ALCARAZ



IL RUOLO DI ALCARAZ - Intanto Allegri avrà a disposizione la mezz’ala con quelle caratteristiche che aveva chiesto: un centrocampista d’inserimento, che possa adattarsi anche un po’ più avanti e garantire quella qualità e quei gol che non è riuscito a dare Pogba a causa dei problemi fisici prima e della squalifica dopo. Alcaraz è un centrocampista alla Nainggolan, che al Southampton dal centrocampo in su ha giocato ovunque, facendo anche la prima punta.

ALCARAZ ALLA JUVENTUS: QUANTO GIUNTOLI VOLEVA PORTARLO AL NAPOLI



ALCARAZ-JUVE: GLI ALTRI BOCCIATI - Nell’ultima sessione di mercato alla Juventus sono stati proposti molti centrocampisti, ma per un motivo o per l’altro nessuno era riuscito a mettere d’accordo dirigenza e allenatore come Alcaraz. Henderson e Phillips non convincevano Allegri perché con caratteristiche più difensive, Samardzic costava troppo. Carlos Alcaraz invece è un pupillo di Giuntoli che voleva portarlo già al Napoli un anno fa ma non ci riuscì, ora ha affondato il colpo.



CHI È ALCARAZ, UN JOLLY PER IL CENTROCAMPO DELLA JUVENTUS