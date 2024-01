Quanto deve pagare la Roma per il riscatto di Angeliño

Il primo rinforzo per la nuova Roma di De Rossi è stato lo spagnolo Angeliño. Esterno sinistro a tutta fascia, nasce terzino ma ha caratteristiche offensive così come le cercava l’allenatore giallorosso. La Roma ha chiuso il classe ‘97 in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, che la Roma eserciterà se dovesse decidere di prenderlo a titolo definitivo.



I NUMERI DI ANGELIÑO - Angeliño arriva dal Lipsia, ma gli ultimi sei mesi li ha giocati in prestito al Galatasaray: 19 presenze totali tra campionato e coppe, un assist e un gol nel ritorno preliminari di Champions. Un esterno cresciuto nel Manchester City sotto lo sguardo di Pep Guardiola, poi ha girato mezza Europa giocando una delle migliori stagioni proprio al Lipsia dovey nel 2020-21 segna il record personale di 8 gol.