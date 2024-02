Quanto deve pagare la Roma per il riscatto di Renato Sanches

Con l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma ci sono alcuni giocatori che hanno ritrovato il sorriso: Svilar è stato promosso titolare, Smalling è tornato titolare, Pellegrini è rinato e anche Renato Sanches ha rivisto il campo. Nella vittoria in campionato contro il Torino, il portoghese è sceso in campo 71 giorni dopo l’ultima volta: era dalla gara col Bologna del 17 dicembre scorso che non si vedeva l’ex Bayern Monaco; nel mezzo qualche panchina e tanti infortuni.



QUANTO DEVE PAGARE LA ROMA PER IL RISCATTO DI RENATO SANCHES - IUn fattore che sta frenando la Roma dal confermare il centrocampista classe ‘97 anche per il futuro. Renato Sanches è arrivato l’estate scorsa dal Psg in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo fissato a 11 milioni se giocherà il 55% delle partite, a 14 se farà il 75% delle presenze. Al momento sembra complicato che il giocatore raggiunga queste condizioni per far scattare l’acquisto a titolo definitivo da parte dei giallorossi, che quindi avranno la possibilità da qui alla fine della stagione di valutare Sanches e decidere se riscattarlo o meno.



LA CARRIERA DI RENATO SANCHES - I problemi fisici sono stati una costante nella carriera dell’ex Bayern Monaco. Ogni volta che doveva fare il salto di qualità è stato frenato da qualche infortunio. Ai tempi del Benfica (2014-2016) era considerato uno dei migliori talenti del calcio europeo, dieci anni dopo si guarda indietro consapevole che senza tutti quei maledetti problemi avrebbe potuto fare molto di più. Il Bayern Monaco aveva investito 35 milioni per prenderlo, per poi girarlo allo Swansea in Inghilterra; tra Lille e Psg sembrava essersi ripreso, ma l’esperienza alla Roma sta confermando i suoi limiti dal punto di vista fisico.