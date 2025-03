Quanto guadagna Acerbi all'Inter

AFP via Getty Images

A di là di come finirà la stagione, in estate l'obiettivo dell'Inter è quello di ringiovanire la rosa e prendere tre/quattro talenti per abbassare l'età media. I, mezz'ala classe 2003 della Dinamo Zagabria che dal 1° giugno sarà aggregato alla squadra di Simone Inzaghi e sarà a disposizione per il Mondiale per Club. Tra i reparti nei quali mettere mano c'è anche la difesa, dove gli unici due under 25 sono Alessandro Bastoni e Yann Bisseck.

- L'esperienza, però, spesso è sinonimo di sicurezza. Per informazioni chiedere a Francesco Acerbi, che nonostante qualche infortunio di troppo continua ad avere un buon rendimento in nerazzurro ed è un giocatore al quale Simone Inzaghi non rinuncerebbe mai: pupillo dell'allenatore, è stato lui a volerlo a Milano dopo averlo già allenato alla Lazio.

- Già la prossima estate, però, potrebbero esserci dei nuovi sviluppi sul futuro di Acerbi. Nonostante abbia ancora un anno di contratto la sua permanenza in nerazzurro non è scontata,che a febbraio ha compiuto 37 anni. Intanto la dirigenza sta già studiando alcuni profili per capire su chi puntare per rinforzare il reparto, tra i giocatori che piacciono ci sono Hien dell'Atalanta, Beukema del Bologna e Solet dell'Udinese.