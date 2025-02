Quanto guadagna Adeyemi, obiettivo della Juventus

AFP via Getty Images

Dopo essere stato nel mirino del Napoli, in estatediventerà un obiettivo della Juventus. I bianconeri vogliono fare un tentativo per l'esterno del Borussia Dortmund che avevano già cercato prima che ci provasse De Laurentiis. E' un giocatore che piace da tempo, Giuntoli l'ha inserito in lista per la prossima stagione e alla riapertura del mercato ci saranno nuovi contatti con il club tedesco.- Adeyemi con il Borussia Dortmund ha un contratto in scadenza a giugno 2026,; uno stipendio di medio livello considerato il profilo dell'esterno tedesco, una cifra che permette ai bianconeri di fare un'offerta superiore per provare a convincere il giocatore a trasferirsi a Torino, pur rimanendo nei parametri stabiliti per il monte ingaggio.

- Nel mercato di gennaio la Juventus ha seguito da lontano gli sviluppi della trattativa con il Napoli: gli azzurri avevano individuato in Adeyemi il sostituto di Kvaratskhelia ceduto al Psg,, decidendo di rimandare all'estate l'eventuale addio al Borussia. Informato della scelta del giocatore, Giuntoli ha subito chiamato l'entourage di Adeyemi per far capire loro che nei prossimi mesi verrà fatto un tentativo.