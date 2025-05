Quanto guadagna Allegri al Milan

AFP via Getty Images

A volte ritornano.. I rossoneri hanno bisogno di ripartire da zero dopo una stagione difficilissima e chiusa senza qualificazione a nessuna competizione europea, hanno cambiato due allenatori passando da Fonseca a Conceiçao ma la scossa sperata non è arrivata. La Supercoppa italiana non è bastata per confermare l'allenatore portoghese, la società ha deciso di cambiare e puntare di nuovo su Allegri come allenatore per il 2025/26.

- Max Allegri era il primo nome nella lista di Aurelio De Laurentiis per il suo Napoli in caso di separazione con Antonio Conte. Alla fine i due hanno trovato la quadra per andare avanti insieme, così il Milan ha affondato il colpo per il ritorno dell'allenatore che in rossonero era già stato quattro anni dal 2010 al 204.. Su Allegri non c'è mai stato un interesse concreto da parte della Roma, che stava studiando profili diversi per iniziare un nuovo progetto.

- Allegri ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo, l'allenatore sarà coinvolto sul mercato e dirà la sua sulle decisioni importanti. Tra le prime richieste di Max c'è la permanenza di, al quale verrà proposto un rinnovo di contratto attualmente in scadenza a giugno 2026; stesso anno di scadenza del rapporto con, per il quale c'è un forte interesse dall'Arabia Saudita. L'idea dell'allenatore è quella di creare la squadra intorno a, che può diventare il punto fermo del Milan del futuro.