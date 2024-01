Quanto guadagna Bernardeschi: contatti con Roma e Lazio

Federico Bernardeschi può tornare in Italia. Vuole tornare in Italia. Nel mirino del classe '94 c'è l'Europeo che si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio prossimi, il giocatore cerca una chance per mettersi in vetrina e convincere il ct Spalletti a inserirlo tra i convocati. Roma e Lazio hanno fatto un primo sondaggio per informarsi sulla situazione di Bernardeschi: qualche contatto con l'agente dell'esterno offensivo per capire quali sarebbero i costi per riportarlo in Serie A.



DOVE VUOLE ANDARE BERNARDESCHI - L'ingaggio attuale di Bernardeschi al Toronto è di 5 milioni di euro, ma l'ex Juventus sarebbe disposto ad abbassare un po' la richiesta rispetto allo stipendio dell'MLS. A proposito di Juve: i bianconeri sarebbero la destinazione preferita del giocatore, Federico a Torino si è trovato molto bene e ha lasciato qualche amico, per lui un ritorno sarebbe l'ideale. Questo desiderio però non esclude altre piste, la priorità è comunque il ritorno in Italia.



I NUMERI DI BERNARDESCHI COL TORONTO - La stagione in MLS si è conclusa il 9 dicembre scorso con la vittoria dei Columbus Crew, il Toronto non ha fatto una grande stagione chiudendo all'ultimo posto nel gruppo est. Bernardeschi ha fatto una trentina di partite e tutte da titolare, cinque gol segnati e due assist per i compagni, ma a Toronto non si è ambientato come avrebbe voluto e ora la sua volontà è quella di lasciare il Canada. Per tornare è pronto anche a scendere sotto i 5 milioni di euro che guadagna attualmente, nel mirino di Bernardeschi c'è l'Europeo.