Quanto guadagna Calafiori al Bologna

gettyimages

Thiago Motta ha creato una macchina perfetta, il suo Bologna ha fatto una stagione da sogno chiudendo il campionato al secondo posto e centrando per la seconda volta in carriera la qualificazione in Champions League., ora la valutazione si è impennata e il Bologna si sfrega le mani aspettando una super plusvalenza.

- Il difensore cresciuto nella Roma è stato un titolare fisso nella formazione di Motta, partita dopo partita si è dimostrato uno dei migliori difensori del campionato attirando l’attenzione di alcuni club. Durante la stagione sono venuti anche dall’estero per seguire Calafiori, che sarà senza dubbio uno dei protagonisti sul mercato.

- Calafiori è una richiesta esplicita di Motta, la Juve ha avuto i primi contatti ma il Bologna ha messo tutto in stand by rimandando ogni discorso dopo l’Europeo., il giocatore sarebbe entusiasta di trasferirsi a Torino, la Juve vuole accontentare il suo nuovo allenatore e nell’affare potrebbe inserire qualche contropartita tecnica.