Quanto guadagna Calzona al Napoli: i dettagli del contratto

… E tre. Francesco “Ciccio”. Dopo lo scudetto dell’anno scorso Luciano Spalletti è andato via lasciando il vuoto. Dopo di lui il presidente De Laurentiis aveva scelto l’ex Roma Rudi Garcia ma a metà novembre è stato esonerato per puntare sul ritorno di Mazzarri; tre mesi e tac, salta anche lui. Calzona proverà a mettere ordine in un ambiente che sta vivendo un periodo complicato, ma che già conosce, avendo lavorato a Napoli come vice prima di Sarri e poi di Spalletti.- Calzona col Napoli ha firmato un contratto fino a giugno 2024 senza però rinunciare all’incarico di ct della Slovacchia, la federazione gli ha dato l’ok e le parti hanno concordato un nuovo contratto fino al 2025 che si può prolungare in automatico fino alla fine del Mondiale 2026 in caso di qualificazione. L’allenatore svolgerà il doppio ruolo dividendosi tra club e nazionale,- Considerando la stagione complicata che sta attraversando il Napoli, l’obiettivo minimo è diventato quello principale:, vuole arrivare tra le prime quattro anche se la situazione al momento non è semplicissima. “Il presidente non è contento della situazione, mi ha chiesto di credere fermamente nei nostri obiettivi - ha raccontato Calzona nella conferenza stampa di presentazione - Non mi ha mai contattato nessuno in passato, ho parlato con la società solamente domenica”.