Quanto guadagna Casadei al Torino

. Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, il centrocampista classe 2003 non aveva mai debuttato in prima squadra prima di prendere il volo per l'Inghilterra e firmare con il Chelsea.. I due si ritrovano dopo aver lavorato insieme in nerazzurro, dove l'attuale allenatore granata era un collaboratore tecnico di Conte e Casadei uno dei migliori giocatori della Primavera.

- Così, quando c'è stata la possibilità di andare sul centrocampista del Chelsea il ds granata Vagnati ha insistito riuscendo a superare la Lazio, grazie a un'offerta ritenuta migliore dai Blues rispetto a quella dei biancocelesti.legati al rendimento personale e agli obiettivi della squadra.Pochi minuti dopo l'annuncio ufficiale, ecco le prime parole di Cesare Casadei da nuovo giocatore granata: "T, sono felice della mia decisione di andare al Torino. La storia del club, il suo progetto e le sue ambizioni mi hanno convinto che questo è il posto giusto per me. Non vedo l’ora di indossare la maglia granata, scendere in campo e dare il massimo per i tifosi. Inizia un nuovo capitolo e sono pronto".