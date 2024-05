Quanto guadagna Chiesa alla Juventus

Per il futuro diè tutto aperto. L’esterno d’attacco non è più un punto fermo della Juventus, che con il contratto in scadenza a giugno 2025 sta facendo delle riflessioni su una possibile cessione.la prossima estate, se non si trova un accordo per il rinnovo ci sono possibilità concrete che possa andare via.- Arrivato nel 2020, la Juventus ha speso 60 milioni tra prestito e riscatto per convincere la Fiorentina a farlo partire;. In queste settimane la società sta trattando il rinnovo con l’agente di Federico, Giuntoli è pronto ad accontentare le richieste a patto che non si sfori il budget prefissato.

- In passato per Chiesa c'era stato un interesse da parte del Bayern Monaco,e del nuovo ds giallorosso Florent Ghisolfi. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero già stato dei contatti tra l'allenatore e il giocatore della Juventus, ma: l'ex Fiorentina piace molto ad Antonio Conte che sta discutendo gli ultimi dettagli prima di iniziare una nuova avventura sulla panchina azzurra, con Manna alla finestra per capire se affondare il colpo.