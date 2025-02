Quanto guadagna Comuzzo alla Fiorentina

è una delle sorprese di questa stagione: classe 2005, si è conquistato il posto da titolare al centro della difesa della Fiorentina: da quando Palladino l'ha lanciato non ha più rinunciato a lui. Insieme a Ranieri - classe '99 - formano la coppia di difesa più giovane della Serie A e nella prima parte di stagione hanno messo in panchina Pongracic e Martinez Quarta che erano considerati i potenziali titolari. Poi, a gennaio, il secondo è stato ceduto al River Plate e dal Monza è arrivato Pablo Marì, richiesta esplicita dell'allenatore che l'aveva allenato al Monza.

- Lì dietro però Comuzzo non ne vuole sapere di perdere il posto: vuole giocare gli ultimi mesi di campionato ad alto livello dopo essersi messo in mostra nella prima parte, intanto i riflettori del mercato si sono già accesi su di lui.. A gennaio si era fatto avanti il Napoli, in estate non è escluso che possano provarci anche altri top club sia di Serie A che stranieri.

- Nel mercato invernale il club di De Laurentiis aveva fatto sul serio, mettendo sul piatto. Il giocatore aveva dato massima apertura al club azzurro senza però mai forzare per andare via, le due società non hanno trovato l'accordo finale e il ragazzo è rimasto a Firenze senza nessun rimpianto. Juventus e Inter cambieranno qualcosa in difesa e potrebbero fare un tentativo per uno dei migliori giovani difensori italiani, il nome di Comuzzo è da cerchiare in rosso per l'estate.