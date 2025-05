Getty Images

Il Napoli è in trattativa per Kevin De Bruyne. Il belga lascerà il Manchester City a parametro zero e il club azzurro, da circa un mese, sta lavorando a una trattativa che fa sognare i tifosi partenopei. Sarebbe il primo regalo di Aurelio De Laurentiis per il ritorno in Champions League ed, eventualmente, lo scudetto.

Quanto guadagna De Bruyne al Manchester City? Lo stipendio nell'ultimo anno ai citizens è di circa 23,5 milioni di euro lordi. Un rinnovo ottenuto nel 2021 quando trattò il prolungamento senza coinvolgere nessun agente.