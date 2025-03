Quanto guadagna de Vrij all'Inter

Getty Images

Il difensore del futuro l'Inter lo vuole pescare dal mercato. In estate il club nerazzurro interverrà per ringiovanire la rosa e abbassare l'età media, lì dietro cambierà qualcosa e uno tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij potrebbe salutare definitivamente i nerazzurri: il primo è in scadenza a giugno 2026 ma sul contratto c'è una clausola secondo la quale la società può risolvere il rapporto con un anno d'anticipo di fronte a un pagamento di 500mila euro;- In questi mesi la società si sta prendendo del tempo per riflettere su come muoversi coinvolgendo anche l'allenatore prima di prendere una decisione definitiva. Tra i due, il giocatore che pesa di più a bilancio è il difensore olandese:. Una cifra importante e superiore rispetto a quella di Acerbi, che ha uno stipendio inferiore e ha un costo diverso per le casse nerazzurre.- A meno di colpi di scena, invece,non lasceranno l'Inter. Gli ultimi due sono gli unici under 25 della difesa e non si toccano, soprattutto se l'idea è quella di inserire qualche giovane nel reparto. L'obiettivo della società è quello di prendere giocatori di prospettiva ma già pronti, e in quest'ottica è stato già bloccato Petar Sucic: centrocampista classe 2003 preso dalla Dinamo Zagabria, verrà aggregato al gruppo dal 1° luglio e potrebbe debuttare nel Mondiale per Club.