Quanto guadagna Di Gregorio alla Juventus

Calciomercato

La Juventus ha scelto Michele Di Gregorio per la porta. I bianconeri sono tra le squadre che hanno cambiato qualcosa tra i pali ma la decisione era già stata presa da tempo. Classe ‘97,. Dopo le stagioni da protagonista col Monza è arrivato il momento di fare il salto in una big, il giocatore era seguito anche da altri club ma i bianconeri si sono mossi prima di tutti e sono sempre stati i più convinti ad affondare il colpo.- Nelle preferenze della dirigenza Di Gregorio ha superato Carnesecchi, altro portiere italiano che piace molto alla Juve ma l’Atalanta lo ha sempre dichiarato incedibile, o pronta a valutare solo offerte irrinunciabili.quando si è messa in moto la macchina del mercato bianconero.

- Classe ‘97, dopo aver conquistato la promozione da protagonista si è confermato un portiere di livello anche in Serie A. All’inizio di due stagioni fa è riuscito a superare la concorrenza di Cragno che Galliani aveva preso dal Cagliari, da quel momento è diventato un intoccabile di Stroppa prima e di Palladino poi.- Era monitorato anche dall’Inter con la quale ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia Primavera: cresciuto nelle giovanili nerazzurre, sarebbe potuto essere utile anche per le liste europee come giocatore formato nel proprio vivaio., che con l'addio di Rui Patricio e Svilar che potrebbe partire in caso di offerta importante sta valutando altri portieri.