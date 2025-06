Quanto guadagna Doué al Psg

AFP via Getty Images

90 minuti per la consacrazione. Anzi, un po' meno:è uscito al 67' della finale di Champions League tra Psg e Inter tra gli applausi scroscianti dei tifosi francesi all'Allianz Arena. Standing ovation. Il suo, l'ha fatto. Anzi, anche di più: due gol e un assist per affondare la squadra di Inzaghi,. Al suo posto è entrato Barcola col quale è stato in ballottaggio fino alla vigilia, poi Luis Enrique ha deciso di dare fiducia a quel gioiellino che ha fatto impazzire la difesa nerazzurra.

- Arrivato in estate dal Rennes,che l'ha inserito alla perfezione nella sua idea di calcio: l'unica punta vera, di ruolo, in rosa è Gonçalo Ramos; poco male. L'allenatore spagnolo lì davanti inventa, cambia, inverte, sperimenta... Doué si adatta e rende al massimo.

- Sì, da piccolo lo chiamavano così: "il Neymar francese" che dribblava chiunque prima di finire in porta col pallone. Talento e qualità, le giovanili del Rennes come garanzia di successo. Da quelle parti sono passati Dembelé - oggi suo compagno al Psg - e Camavinga, andando più indietro nel tempo Wiltord e Gourcuff.(Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Spagna).