Quanto guadagna Frendrup al Genoa

La volontà del Genoa, per ora, è quella di non vendere. La società proverà a resistere ai possibili assalti in arrivo già nel mercato di gennaio, per poi riparlarne in estate. Il centrocampista danese è diventato un giocatore fondamentale nella squadra di Vieira, confermando personalità e leadership che aveva già dimostrato di avere nella gestione Gilardino. La società non vorrebbe togliere a metà stagione un giocatore così importante per la squadra, ma occhio a eventuali proposte che potrebbero cambiare i piani.

- Sul giocatore ci sono Atalanta e Milan entrambe interessate a Frendrup ma stanno valutando anche altre piste (un altro giocatore che piace a tutti e due i club è Bondo del Monza): il centrocampista danese con il Genoa ha un contratto in scadenza a giugno 2028 rinnovato circa un anno fa,. Una cifra che permetterebbe, in caso di acquisto da parte di un nuovo club, di proporre a Frendrup uno stipendio a cifre superiori avendo ampi margini per migliorarlo.- Il Genoa al momento non vuole andare sotto una determinata valutazione perché sono convinti che tenendolo fino a fine stagione il suo prezzo potrebbe anche aumentare., ora è pronto a valutare proposte per cinque volte tanto la cifra spesa tre anni fa. Negli anni in rossoblù il giocatore è cresciuto dimostrando talento e continuità in Serie A, in mezzo al campo è un punto di riferimento per i compagni e quel calciatore che tiene in equilibrio la squadra.