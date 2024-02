Quanto guadagna Gabri Veiga in Arabia Saudita

Gabri Veiga fa parte di quei giocatori che in estate hanno preso un volo di sola andata per l'Arabia Saudita: "Non sono venuto qui per i soldi" aveva detto il trequartista spagnolo, che ha detto sì alla proposta dell'Al Ahli. Il club è lo stesso che ha preso Demiral, Kessie, Mahrez e Firmino. Gabri Veiga ha lasciato il Celta Vigo firmando un contratto con ingaggio da 12,5 milioni di euro all'anno, quasi sei volte in più rispetto all'offerta che gli metteva sul piatto il Napoli.



GABRI VEIGA-NAPOLI, L'AFFARE SALTATO - Eppure il giocatore è stato a un passo dal club di De Laurentiis. In estate c'è stata una lunga trattativa che stava per portare Gabri Veiga in Italia: il Napoli aveva investito 35 milioni di euro, l'affare era praticamente chiuso anche grazie al ruolo determinante di Rafa Benitez, allenatore del Celta Vigo. Il giocatore aveva accettato l'ingaggio proposto, ma a far saltare la trattativa è stato il mancato accordo sulle commissioni che spettavano all'agente del classe 2002.



I NUMERI DI GABRI VEIGA CON L'AL AHLI - Nella prima parte di stagione con l'Al Ahli Gabri Veiga ha totalizzato 18 presenze tra campionato e coppa, segnando 4 gol e servendo 4 assist ai compagni. Sempre titolare, Veiga è un punto fermo anche della Spagna Under 21 con la quale ha debuttato nel novembre 2022 lanciato da De La Fuente.