Quanto guadagna Gaetano al Cagliari

Il Napoli sta studiando da lontano la crescita di. Ranieri l'ha piazzato trequartista nel 4-2-3-1 rossoblù, e lui si è calato perfettamente nel ruolo diventando leader e bomber a sorpresa della squadra. Gioca, segna e in pochi mesi è diventato uno degli uomini-chiave per conquistare la salvezza.- Gaetanol'ingaggio è tutto a carico dei rossoblù e anche quello si aggira intorno ai 200mila euro netti. Inizialmente il presidente De Laurentiis non era convinto della cessione ma l'ultimo giorno di mercato si è convinto a dare l'ok definitivo. Il via libera è arrivato per accontentare la richiesta del giocatore che cercava più spazio e quella di Walter Mazzarri - all'epoca allenatore del Napoli - il quale aveva chiesto di sfoltire un po' il centrocampo. In rossoblù sta trovando continuità e quei gol che allontanano i rossoblù dalla zona retrocessione, l'obiettivo salvezza passa anche dai piedi del centrocampista classe 2000.- A 16 anni Gaetano diventa il più giovane nella storia del Napoli a firmare un contratto da professionista, sogna la 10 di Insigne e si prende la numero 70 con la quale si fa strada in prima squadra.. Una manciata di minuti per affacciarsi tra i grandi, due step necessari per arrivare in alto. Oggi Gaetano è un titolare del Cagliari, leader e bomber di una squadra che punta alla salvezza. Con l'esperienza di Ranieri, e il talento di Gianluca.