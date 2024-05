Quanto guadagna Gallardo in Arabia Saudita? La cifra è clamorosa

20 minuti fa



Marcelo Gallardo è l'ultimo allenatore accostato al Milan nella costante e spasmodica ricerca da parte dei rossoneri di un sostituto di Pioli. Sono stati tantissimi i nomi avvicinati al club di Milano che però una scelta definitiva ancora non l'ha fatta.



L'argentino è un profilo molto apprezzato nel mondo del calcio: ha vinto tutto col River Plate e ci si attendeva potesse sbarcare presto in Europa. Lasciato il proprio club, il Muneco ha sì cambiato aria ma l'ha fatto facendosi corteggiare dalle sirene arabe.



Da diversi mesi è infatti l'allenatore dell'Al-Ittihad, gigante della Saudi Pro League, che è stato chiamato a risollevare. Dopo un'annata trionfale in cui ha vinto il campionato, il club infatti ha vissuto una stagione da incubo e neanche la mano di Gallardo è riuscita a invertire il trend. L'ex River Plate ha avuto un rapporto complicato con la stella della squadra, Karim Benzema, e, come riportano tanti media sudamericani, è pronto a tornare indietro. Potrebbe essere infatti interessato dalla prossima campagna elettorale del River e farvici ritorno da dirigente o allenatore. In Arabia Saudita, Gallardo percepisce uno stipendio da 22 milioni netti all'anno.