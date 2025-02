Quanto guadagna Gimenez al Milan

AFP via Getty Images

. Il Milan lo seguiva già da tempo, i primi contatti sono stati di un paio di anni fa e da quel periodo i rossoneri non l'hanno mai perso di vista. Nel frattempo l'attaccante messicano ha cambiato agenzia affidandosi a Rafaela Pimenta, grazie anche al suo lavoro il trasferimento al Milan è diventato realtà e il giocatore realizza il desiderio di giocare in rossonero.

- Prima di trovare l'intesa totale con il Feyenoord il Milan aveva già incassato il sì di Gimenez, che con il Milan ha trovato l'accordo per un. Dopo una prima proposta respinta, il Feyenoord ha mollato la presa assecondando le ambizioni del ragazzo che voleva venire in Italia, l'allenatore della squadra olandese Brian Priske aveva parlato così: "Capisco che i giocatori abbiano molta ambizione, il fatto che i calciatori vogliano andare nei top club fa parte del calcio; è importante avere ambizione. Il carburante per le persone nello sport è realizzare i sogni, quindi capisco sicuramente Gimenez".

- Arrivato a Milano nella serata di sabato 1° febbraio, il giorno dopo Gimenez ha svolto le visite mediche e ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore rossonero: "Sono contento. Saluto ai tifosi del Milan, un abbraccio grande e tante benedizioni. Sono qui perché è un grande club, diamo il massimo!".. Su Gimenez c'erano anche altri club di Premier League, ma quando si è fatto avanti il Milan Santiago non ha mai avuto dubbi sulla sua scelta.