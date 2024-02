Quanto guadagna Haaland nel Manchester City

Dopo Messi, dopo Cristiano Ronaldo, c’è lui:. Difficile scegliere tra uno o l’altro, come peschi lo fai bene; un po’ com’era per Leo e CR7. Ora loro sono uno in MLS e l’altro nella Saudi Pro League, in Europa è iniziata una nuova era con Haaland in copertina. L’attaccante del Manchester City è una macchina da gol, segna a raffica e nella gara di FA Cup contro il Luton ne ha messi dentro cinque nel giro di un’ora.- Lo stipendio di Haaland con i Citiziens è poco meno di 20 milioni all’anno, bonus compresi: la cifra si aggira intorno ai 19,5 milioni lordi. Solo per gli ingaggi della rosa,. Uno stipendio medio va oltre gli 8 milioni, m l’ingaggio più alto non è quello di Erling: l’unico giocatore a guadagnare più di lui è Kevin De Bruyne, che supera i 20 milioni di euro (lordi) all’anno.- In panchina c’è Pep Guardiola, uno degli allenatori più pagati in assoluto:. Negli ultimi mesi sono circolate delle voci che hanno accostato Guardiola alla panchina del Brasile, ma l’allenatore è concentrato solo sul City e al momento non intende lasciare la panchina.