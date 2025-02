Quanto guadagna Hancko, obiettivo della Juventus

Getty Images

Dopo il muro sul quale è sbattuta nel mercato di gennaio, in estate la Juventus tornerà sudel Feyenoord. I bianconeri hanno individuato nel difensore slovacco uno degli obiettivi per i prossimi mesi, l’idea è quella di prenderlo a titolo definitivo per aggiungere in rosa un vecchio pallino della dirigenza. Già in passato i bianconeri avevano pensato ad Hancko per il quale anche il Napoli aveva fatto un tentativo tempo fa, il Feyenoord ha sempre respinto ogni tipo di proposta ma ora Giuntoli è pronto a fare un’offerta importante.

- A gennaio scorso la Juve ha fatto una promessa al ragazzo: “In estate riproveremo a portarti a Torino”. E lo faranno davvero, forti della volontà di Hancko di trasferirsi in Italia., la Juve è pronta a mettere sul piatto uno stipendio da 2,5 netti all’anno, quasi il doppio di quanto guadagna adesso.- Trovare l’accordo con il giocatore non dovrebbe essere un problema, la parte difficile della trattativa sarebbe strappare il sì del Feyenoord, col quale non è mai facile trattare (per informazioni chiedere al Milan, che è riuscito a portare Gimenez in Serie A dopo un lungo tira e molla). In quel caso il giocatore aveva forzato per andare via e non è escluso che lo possa fare anche Hancko,, già in prestito a Rotterdam fino alla fine della stagione.