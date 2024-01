Quanto guadagna Henderson in Arabia Saudita

Il nome nuovo per il centrocampo della Juventus è quello di Jordan Henderson. Il centrocampista ex Liverpool oggi gioca in Arabia Saudita nell'Al-Ettifaq, ma dopo soli sei mesi vorrebbe già interrompere la sua esperienza e tornare in Europa. Il centrocampista inglese, classe '90, in estate ha firmato con il club arabo un contratto di tre anni con scadenza fissata a giugno 2026, il super ingaggio si aggira intorno a 3,4 milioni di euro al mese.