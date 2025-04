Quanto guadagna Hojlund al Manchester United

Getty Images

L'ultima idea della Juventus per l'attacco della prossima stagione è: la punta del Manchester United piace ai bianconeri che, se dovessero approfondire i discorsi, avranno concorrenza sia dall'Italia che dall'estero; sul danese infatti c'è almeno un'altra società di Serie A e altri club stranieri che stanno pensando a lui. Nelle ultime settimane il giocatore è stato accostato anche al Napoli se Victor Osimhen - che rientrerà dal prestito al Galatasaray - dovesse diventare un obiettivo del club inglese.- I Red Devils l'hanno preso nell'agosto 2023 dall'Atalanta pagandolo più di 70 milioni di euro, ha un contratto fino al 2028 con opzione per la stagione successiva e. Una cifra che potrebbe essere in linea con il budget dei bianconeri destinato agli stipendi, soprattutto se dovessero liberarsi di alcuni ingaggi più alti che pesano sul bilancio generale.

- L'interesse per Hojlund, infatti, è legato ad alcune possibile partenze in attacco: lì davanti bisognerà risolvere prima di tutto la situazione legata al futuro di, contratto in scadenza nel 2026 e ancora nessun segnale in ottica rinnovo; l'altro nodo è quello di, arrivato in prestito secco dal Psg a gennaio per il quale bisognerà capire se fare un tentativo per prenderlo a titolo definitivo o meno. Sullo sfondo c'è, destinato a lasciare Torino.