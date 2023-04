. E' quella conquistata dal Milan sul campo del Napoli, che vale una semifinale di Champions League che mancava dal 2007, un'edizione poi chiusa con il successo di Atene contro il Liverpool firmato dalla doppietta di Inzaghi., ai quali bisogna aggiungere altri bonus, al momento non quantificabili così come non lo è l'incasso al botteghinoche potrebbe superare il record centrato contro il Tottenham, ovvero 9.133.842 euro.Un bella fetta,(suddivisi in 15,64 di bonus partecipazione, 14,79 per il ranking storico, circa 12 per il market pool, 9,33 di bonus risultati e 9,6 per il passaggio agli ottavi di finale 9,6. Meno 2 milioni per la multa comminata dalla UEFA per le violazioni del Fair Play Finanziario)E non è finita qui. In caso di qualificazione alla finale di Istanbul, in calendario sabato 10 giugno all'Atatürk Olympic Stadium, lo stesso dell'ultimo atto del 2005 perso ai rigori dai rossoneri contro il Liverpool di Benitez,La qualificazione alle semifinali di Champions League fa sorridere Pioli e Maldini, ma anche la proprietà, la RedBird di Gerry Cardinale.Un grande passo in avanti rispetto ai 66,5 milioni di euro fatto registrare al termine della stagione 2021-2022 e di certo lontanissimo dal passivo di 96,4 milioni di euro della stagione 2020-2021.La politica del contenimento dei costi e degli investimenti mirati, senza perdere la competitività sul campo, sta dando i suoi frutti. Ma non è il momento di fermarsi.