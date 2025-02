Quanto guadagna il Milan dalla cessione di Okafor al Napoli

Dopo essere stato a un passo dal Lipsia con il trasferimento saltato all'ultimo per le visite mediche non superate, alla fineha lasciato davvero il Milan. E' successo nelle ultime 24 ore della sessione invernale di mercato, quando il Napoli cercava un attaccante dopo la partenza di Kvaratskhelia, non è riuscito a chiudere le trattative per altri obiettivi cerchiati nella lista e così ha fatto un tentativo per l'attaccante svizzero che era in uscita dal Milan fin dall'inizio di gennaio.- Da quando era saltato il trasferimento al Lipsia non erano arrivate offerte considerate valutabili per il Milan, i rossoneri si stavano guardando intorno per cercare una nuova soluzione allo svizzero che a Milano non ha mai avuto continuità, così nell'ultimo giorno è decollata la trattativa con il Napoli grazie al lavoro dell'intermediario Federico Pastorello che ha portato avanti l'operazione:- La sensazione è che Antonio Conte vada avanti con il tridente d'attacco anche nella seconda parte di stagione, e che i titolari ce li abbia già in testa e dovrebbero essere gli stessi che hanno giocato quasi sempre da quando è stato fatto fuori Kvara per il suo imminente passaggio al Psg: David Neres, Lukaku e Politano., con caratteristiche diverese da BigRom. Le altre soluzioni in attacco sono Raspadori, Simeone e Ngonge.