Quanto guadagna il Milan dalla cessione di Pellegrino al Boca Juniors

Dopo l'ultimo prestito all'Huracan,ha lasciato definitivamente il Milan per tornare in Argentina: il difensore classe 2002 era rientrato solo formalmente in rossonero, prima di firmare con il Boca Juniors che l'ha preso a titolo definitivo. L'avventura italiana dell'ex Platense non è stata fortunatissima, il Milan l'aveva preso nell'estate 2023 per tre milioni di euro, ma. I sei mesi successivi in prestito alla Salernitana non vanno tanto meglio, gioca 10 partite ma la squadra viene retrocessa in Serie B. Poi i prestiti in Argentina all'Independiente e Huracan per riaprire il mercato nel suo Paese, fino all'affondo del Boca Juniors dal quale ora è pronto a ripartire.

- In una delle prime operazioni portate avanti e chiuse da Igli Tare nel nuovo ruolo di ds del Milan,; un guadagno importante considerando che Pellegrino al Milan ha giocato poco e niente.- Appena arrivato al Boca Juniors, Pellegrino sarà a disposizione dell'allenatore Miguel Angel Russo in vista del Mondiale per club che si giocherà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio prossimi;

- Nell'ultima stagione durante la quale Pellegrino si è diviso tra Independiente e Huracan,così divise: sette partite - con un minutaggio complessivo di 438 minuti - le ha fatte con l'Independiente da agosto a dicembre, le altre 25 (un totale di 2137 minuti) con l'Huracan, col quale ha fatto un gol proprio contro il Boca Juniors.