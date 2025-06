Quanto guadagna il Milan dalla cessione di Reijnders al Manchester City

Il sacrificio diera inevitabile per il Milan, che già alla fine del campionato aveva messo in conto la cessione di (almeno) un top player. Il motivo è legato alla mancata qualificazione dei rossoneri alla Champions in particolare, e più in generale a nessuna delle competizioni europee per il 2025/26; i soldi che non entrano dall'accesso in Europa arrivano dall'addio del centrocampista olandese, con il Manchester City che ha accelerato i tempi per accontentare Guardiola che lo vuole al Mondiale per Cub.- Il guadagno totale del Milan per la cessione di Reijnders è di. Dopo una prima offerta respinta dai rossoneri nelle scorse settimane, il Manchester City ha fatto un rilancio decisivo arrivando a toccare quei 70 milioni che aveva fissato il Milan come cifra minima per valutare la cessione dell'olandese.

- Reijnders, però, non è l'unico top player che può lasciare il Milan.è molto vicino all'addio ai rossoneri: l'ultimo rilancio del Chelsea di 15 milioni fissi più altri 5 di bonus (3 facili e altri 2 più complicati da raggiungere) sta convincendo la società a dare il via libera al portiere, che con i Blues ha già un accordo totale verbale. L'altro nome caldo in uscita è quello di: il Milan ha un accordo con l'Al-Hilal per 30 milioni, ma il giocatore non è convinto della destinazione e sta prendendo tempo; nei giorni scorsi, il suo agente ha avuto colloqui con l'Atletico Madrid.