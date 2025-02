Quanto guadagna il Milan dall'affare Maldini-Atalanta

L'estate scorsa il Milan aveva investito su Daniel Maldini... vendendolo. Sì, proprio così.. Convinti delle qualità del ragazzo che aveva già giocato in biancorosso la seconda parte della stagione scorsa dopo aver fatto la prima con la maglia dell'Empoli, il Milan ha trovato l'accordo per avere comunque la metà dell'incasso che avrebbe fatto il Monza con un'eventuale cessione.- Pochi mesi dopo quell'ipotesi è diventata concreta, perché nell'Atalanta si fa male Lookman e i nerazzurri vanno su Maldini per sostituirlo; quello di Daniel era il primo nome della lista e così hanno affondato il colpo prendendolo a titolo definitivo con un contratto fino al 30 giugno 2029.

- Gasperini aveva chiesto di aggiungere un altro trequartista/seconda punta in rosa dopo il ko Lookman che ne avrà almeno per un mese, Maldini era un profilo già da qualche mese nella lista dei dirigenti che stavano pensando di fare un tentativo in estate;, entrerà nelle rotazioni nerazzurre in quel ruolo alternandosi con Samardzic, Pasalic, Ederson e De Ketelaere. Non con Zaniolo, diretto verso la Fiorentina.