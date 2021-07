Gentile Procuratore,sono un giovane studente universitario della Cattolica di Milano e vorrei, finiti gli studi, fare il Manager Sportivo. Ho sempre pensato al calcio come sbocco professionale, ma avendo anche giocato a pallone sto iniziando a ricredermi. Sembra, infatti, che nel calcio contino troppo le raccomandazioni, sistema alimentato dagli stessi procuratori. Nel tennis, invece, che cosa farà il Manager Sportivo? Quanto guadagnerà? Quali le differenze con la figura del Procuratore nel calcio? Il nostro Matteo Berrettini non ha certamente avuto bisogno di nessuno per raggiungere la finale a Wimbledon, essendoci arrivato a suon di ace e di dritti vincenti! La sua è la dimostrazione che nello sport, se si hanno i numeri, si arriva in alto senza alcun tipo di raccomandazione. Lei cosa ne pensa, sperando di non aver offeso nessuno? (Penso che i calciatori dovrebbero dimostrare in campo il loro valore e non pretendere la luna dai loro procuratori!) GiacomoGentile Giacomo,partiamo col fare i complimenti al nostro Matteo Berrettini che ha compiuto un'impresa incredibile nel raggiungere la finale di Wimbledon (mai accaduto a un italiano in 144 anni di storia del Torneo più importante al mondo!), anche se il sogno non è ancora finito...Domenica lo aspetta, al di là della rete, il numero 1 del mondo Novak Dokovic!Ora parliamo delle differenze tra la professione del manager nel tennis e quella del Procuratore nel calcio.Che differenze ci sono tra queste due professioni?Tutto qui? No. Il manager dei tennisti può trovare altre soluzioni per guadagnare. In particolare nelle seguenti due situazioni: 1. quando tratta l’ingaggio del proprio tennista in occasione di un torneo e il suo interlocutore sarà il direttore del torneo stesso; 2. quando trova degli ingaggi per i propri assistiti nelle competizioni a squadre (es. serie A italiana, francese, tedesca) e qui il suo guadagno si calcolerà in percentuale sul corrispettivo dell’ingaggio.Ma allora ci sono tanti punti in comune nelle due attività!Ecco quali sono:Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com: domenica 11 luglio 2021 che cosa accadrà? Riuscirà l'Italia dello sport a fare la doppietta: Wimbledon ed Europei? A voi il toto scommesse...