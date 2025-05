Quanto guadagna la Juventus dall'affare Huijsen-Real Madrid

Getty Images

E' passato un anno e mezzo da quando, oggi è molto vicino al Real Madrid. Sliding door: il difensore spagnolo ha fatto dietrofront all'ultimo andando alla Roma di Josè Mourinho in quella stessa sessione di mercato. Prestito secco dalla Juventus, che a fine stagione l'ha ceduto a titolo definitivo al Bournemouth per poco più di 15 milioni. In Premier League è diventato un titolare fisso e giocatore fondamentale per la squadra di Iraola, ha saltato solo sei partite a inizio stagione segnando 3 gol in Premier League.

- La Juventus sta seguendo l'operazione che potrebbe portare Huijsen al Real Madrid da diretta interessata, perché. Sul contratto del giocatore col Bournemouth c'è una clausola da 60 milioni di euro, il club inglese non vuole venderlo per meno: se andrà via a quella cifra, la Juve guadagnerà 6 milioni.- Il giocatore ha sempre manifestato il desiderio di giocare con il Real, tra tutte le squadre interessate a lui ha sempre messo i Blancos al primo posto.. Huijsen è anche nella lista di Arsenal, Liverpool, Chelsea e altri club stranieri che finché non firma con il Real potrebbero provare a fare un tentativo, ma a oggi il ragazzo è sempre più orientato ad andare a Madrid.