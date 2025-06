Quanto guadagna la Roma dalla cessione di Dahl al Benfica

AFP via Getty Images

Dopo appena un anno dal suo arrivo nella capitale, la Roma ha cedutoal Benfica a titolo definitivo; e, considerando che la seconda parte della scorsa stagione era già in Portogallo in prestito, l'esterno classe 2003 in giallorosso è rimasto davvero poco. Era arrivato nell'estate 2024 per rinforzare la fascia sinistra dopo l'addio di Spinazzola,. Ma l'esperienza dello svedese in Italia è andata in altro modo, poco spazio e la valigia già pronta a metà stagione, prima dell'addio definitivo qualche mese dopo.

- In Portogallo Dahl ha trovato fiducia e continuità: l'impatto è stato positivo e l'allenatore Bruno Lage l'ha alternato sulle due fasce, facendolo giocare sia a destra che a sinistra; le sue prestazioni hanno soddisfatto tutti al Benfica così la società ha deciso di riscattarlo esercitando il diritto come da accordi con la Roma.

- Se dovessimo dare un voto all'esperienza di Dahl con la Roma, sarebbe un sv. Senza voto.. Il debutto in prima squadra era arrivato a novembre nell'ultima mezz'ora contro il Bologna, poi altri 10 minuti contro il Napoli e 20 negli ottavi di Coppa Italia con la Sampdoria. Lascia la Roma senza aver mai giocato titolare.