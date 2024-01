Quanto guadagna Laporte in Arabia Saudita

Dopo il ritorno di Jordan Henderson in Europa a distanza di soli sei mesi dal suo arrivo in Arabia Saudita, arriva l'appello di: "Siamo scontenti, non si prendono cura di noi" ha raccontato l'ex difensore del Manchester City che in estate è passato all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Intervistato dal quotidiano spagnolo As, Laporte si è sfogato raccontando che sta avendo difficoltà ad abituarsi al nuovo stile di vita.- In questa stagione Laporte ha giocato 21 partite con l'Al-Nassr tra campionato e coppe e ha segnato due gol, l'ultimo prima della sosta per la Coppa d'Asia. Sempre titolare quando è sceso in campo, oltre a Ronaldo, arrivato in estate dal Manchester United. Qualcuno si è ambientato meglio, altri fanno fatica; Laporte ha raccontato la sua esperienze e quelle parole hanno fatto il giro del mondo.- Ma quanto guadagna Laporte all'Al-Nassr? La Saudi Pro League è famosa per i maxi ingaggi che le società sono pronte a mettere sul piatto pur di convincere gli obiettivi di mercato a lasciare l'Europa.; più di Brozovic e poco meno di quanto guadagna Sadio Mané. Cifre importanti rispetto a quanto guadagnava al Manchester City, dove aveva uno stipendio che si aggirava intorno ai 6 milioni.- L'Al-Nassr in campionato è; la capolista è ancora senza sconfitte e ha pareggiato solo due partite su 19. L'Al-Nassr ha il secondo miglior attacco proprio dietro all'Al-Hilal con 55 reti segnate, Cristiano Ronaldo è il capocannoniere del campionato con 20 gol e alla ripresa del campionato - ora fermo per la Coppa d'Asia - il 15 febbraio affronteranno l'Al Fateh sesto.