Quanto guadagna Lautaro all'Inter

è stato l'uomo-copertina dello scudetto dell'Inter. Intoccabile per Simone Inzaghi, sempre decisivo in area avversaria e quando non c'era si è sentito. Il club nerazzurro vorrebbe tenerselo stretto ancora per tanti anni,- La trattativa va avanti da tempo tra alti e bassi,e la società non intende andare oltre. Già con queste cifre da parte del club ci sarebbe un sacrificio rispetto al budget previsto per gli ingaggi. Le parti continuano a dialogare, i contatti sono continui e i nerazzurri non vogliono arrivare la prossima estate a rischiare di dover gestire la situazione Lautaro con un solo anno di contratto.

- Al momento sul tavolo dell'Inter non sono arrivate proposte per Lautaro Martinez, ma. I top club europei che sono in cerca di un attaccante seguono con interesse gli sviluppi legati al futuro dell'attaccante argentino, l'Inter non ha intenzione di privarsi del suo bomber ma c'è un nodo rinnovo da sciogliere. Il prima possibile.