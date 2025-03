Quanto guadagna Leao al Milan

Getty Images

Continuano gli alti e bassi di, un andamento che l'ha sempre condizionato nella sua esperienza al Milan dove non è ancora riuscito a fare il definitivo salto di qualità. Il potenziale per diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo c'è tutto, ma la definitiva esplosione è spesso frenata da quei periodo negativi durante i quali l'attaccante portoghese non riesce a essere decisivo.- Più volte si è parlato di una possibile cessione di Leao da parte del Milan con i club di Premier League sempre alla finestra. Offerte concrete sul tavolo dei rossoneri non ne sono arrivate, ma occhio a quello che può succedere in estate:. L'attaccante portoghese ha un contratto con scadenza 30 giugno 2028 e un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus, grazie ai quali è uno dei più pagati della rosa.

- Come detto, il Milan potrebbe mettere sul mercato alcuni dei suoi top player. Maignan, Theo Hernandez e Leao,, se prima la loro permanenza era quasi scontata adesso bisogna monitorare la situazione perché uno o due tra loro tre potrebbe non giocare in rossonero nella prossima stagione: il portiere sta trattando il rinnovo del contratto ma non è detto che rimanga, gli altri due hanno stanno rendendo meno e anche gli interessamenti, a oggi, si sono un po' raffreddati.