Quanto guadagna Leao al Milan

è una delle incognite del Milan: quando è in giornata non lo ferma nessuno, ma il portoghese viene spesso criticato dai tifosi per i troppi alti e bassi durante la stagione. Le prestazioni in campo non vanno di paripasso con lo stipendio, perché l'attaccante è uno dei giocatori più pagati della Serie A: al Milan nessuno guadagna quanto lui, nel campionato italiano è il sesto giocatore più pagato.- L'ingaggio di Rafael Leao al Milan è di, fissata dopo il prolungamento firmato a inizio giugno 2023. Lo stesso stipendio del classe '95 in Italia lo prendono anche Douglas Luiz, Bremer e Arthur della Juventus, e il difensore dell'Inter Pavard.

- Il Milan ha deciso di puntare su Leao nell'estate 2019, quando la società rossonera. Subito titolare con Marco Giampaolo in panchina, a metà ottobre arriva Pioli ma il posto di Leao non è in discussione. In una trasferta contro il Sassuolo nella stagione successiva ha segnato dopo 6,76 secondi dall'inizio della partita, firmando il gol più veloce della Serie A e in generale dei cinque campionati europei principali (Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Spagna).