Quanto guadagna l'Inter dalla cessione di Buchanan

L'addio diall'Inter era nell'aria già da tempo, l'esterno canadese è finito indietro nelle gerarchie di Inzaghi dopo l'infortunio subito in nazionale. I nerazzurri sulle fasce hanno Dumfries e Dimarco titolari con Carlos Augusto e Darmian prime alternative. Tornato dalla frattura alla tibia Buchanan ha giocato qualche spezzone di partita qua e là da novembre in poi, facendo l'unica partita da titolare nell'ottavo di finale di Coppa Italia vinto contro l'Udinese (in campo per 74 minuti prima di lasciare il posto a Palacios).

- Così l'Inter già da dicembre scorso ha iniziato a guardarsi intorno per cercare una nuova sistemazione a Buchanan. Il giocatore sarebbe rimasto volentieri in nerazzurro ma dopo un incontro con la dirigenza e con il suo entourage si è convinto a valutare le proposte arrivate scegliendo insieme alla società la destinazione migliore. Su tutti l'ha spuntata il Villarreal, che ha preso l'esterno canadese. I nerazzurri quindi incassano subito la cifra concordata per il trasferimento temporaneo, se poi gli spagnoli dovessero decidere di prenderlo a titolo definitivo arriveranno anche gli altri 13 milioni.

- Su Buchanan c'erano diverse squadre interessate, il Villarreal è stato il club che si è mosso con più concretezza dopo alcuni sondaggi arrivati dale da altri club stranieri. In Italia si era interessata la, che stava cercando un esterno destro e aveva pensato anche al canadese classe '99 prima di prendere Rensch dall'. Anche i Lancieri si erano fatti avanti con una richiesta di informazioni per l'ex Club Bruges, che lascia così l'Inter dopo un anno esatto dal suo arrivo.