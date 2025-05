Quanto guadagna l'Inter se vince la Champions

Getty Images

Un posto nella finale di Champions conquistata dall'Inter grazie al successo contro il Barcellona a San Siro nella semifinale di ritorno - gol decisivo di Frattesi nei supplementari - porta prestigio ma anche soldi.. Cifre importanti già messe nelle casse nerazzurre, che potrebbero aumentare ulteriormente in caso di vittoria in Europa.- In attesa dell'ultimo atto in programma sabato 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera,: 18,62 sono arrivati solo per aver partecipato alla competizione, 11,7 per il quarto posto conquistato nella fase campionato. Altri 11 sono arrivati come bonus per aver raggiunto gli ottavi di finale, a questi se ne aggiungono altri 12,5 milioni per essere arrivati ai quarti; 15 sono i milioni incassati dopo aver strappato il pass per la semifinale e 18,5 per aver conquistato l'accesso alla finale di Monaco. In caso della vittoria della Champions, entrerebbero altri 6,5 milioni.

- Già incassati invece i milioni arrivati dai diritti televisivi pari a 7,36 milioni e la quota europea che corrisponde a 24,02 milioni di euro., una cifra che supera l'incasso di 12,5 registrato nel derby di Champions contro il Milan nella stagione 2022/23.