Quanto guadagna Lookman all'Atalanta

Questi potrebbero essere gli ultimi mesi diall'Atalanta. Gasperini o non Gasperini. L'attaccante nigeriano è diventato un giocatore-chiave nel gioco dei nerazzurri: segna - e tanto - fa segnare, apre gli spazi, è fondamentale nelle ripartenze e grazie al lavoro dell'allenatore è cresciuto diventando una macchina da gol. Quella tripletta nella finale di Europa League 2024 contro il Bayer Leverkusen ha acceso su di lui i riflettori del mercato, con tanti club interessati all'attaccante classe '97.- In Italia piace alla Juventus che l'ha già inserito tra i possibili obiettivi per l'estate: al momento è solo un'idea ma Giuntoli sta monitorando il giocatore e gli eventuali sviluppi sul mercato. Non vuole farsi trovare impreparato se dovesse esserci l'occasione giusta per fare un tentativo per Lookman, anche perché è consapevole della grande concorrenza che c'è per il nigeriano con diversi top club esteri pronti a farsi avanti. Il contratto dima se dovesse cambiare club è destinato a salire.

- L'Atalanta non chiude la porta alla cessione, anzi: i nerazzurri hanno una vecchia promessa da mantenere con il giocatore.E il motivo non è legato all'aspetto economico: nella stessa sessione di mercato è andato via Koopmeiners e non se la sono sentita di perdere due giocatori così importanti in poco tempo. Così l'addio di Lookman è stato rimandato di un anno, questa potrebbe essere l'estate della separazione: la Juve è alla finestra.