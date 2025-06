Quanto guadagna Luis Henrique all'Inter

AFP via Getty Images

Dopo qualche settimana di trattative, Marsiglia e Inter hanno chiuso il trasferimento di Luis Henrique in Italia. Il giocatore ha firmato un contratto di cinque anni e i nerazzurri hanno rispettato le tempistiche che si erano programmati per averlo subito a disposizione in vista del Mondiale per Club. Classe 2001, esterno d'attacco che l'estate scorsa aveva firmato il rinnovo del contratto fino al 2028 e con l'arrivo di De Zerbi era diventato un giocatore-chiave per l'OM. I nerazzurri lo seguivano da tempo e la presenza del ds del club francese Medhi Benatia a San Siro in occasione dell'andata del derby di Coppa Italia con il Milan rappresentava un segnale di come l'Inter stesse portando avanti da tempo i colloqui per il giocatore.

- Nella nuova Inter di Cristian Chivu Luis Henrique potrebbe giocare largo a destra come alternativa a Dumfries, un ruolo che già ricompriva nel Marsiglia con De Zerbi che dietro gioca con la difesa a tre come i nerazzurri., considerando sia la quota d'ammortamento che lo stipendio lordo l'arrivo di Luis Henrique nella stagione 2025/26 avrà un impatto di poco superiore ai 9 milioni di euro.

- Luis Henrique è assistito dalla Roc Nation che è la stessa agenzia che gestisce anche gli interessi di Dimarco,, fino a qualche giorno prima ballavano ancora 5 milioni tra richiesta e offerta ma portando avanti i dialoghi si è riusciti a trovare un punto d'incontro. L'Inter pianifica il mercato per la prossima stagione e si prepara al Mondiale per Club, Chivu è pronto ad abbracciare Luis Henrique.