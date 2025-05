Quanto guadagna Milik dopo il rinnovo con la Juventus

Getty Images

La Juventus ha tenuto in gran segreto l'accordo per il rinnovo difino al momento dell'annuncio: "Juventus comunica di aver raggiunto un accordo con Arkadiusz Milik per il prolungamento del contratto del giocatore fino al 30 giugno 2027 - si legge sul comunicato ufficiale - L’attaccante polacco, in bianconero dall’agosto 2022, ha raccolto finora 17 gol nelle 75 partite giocate complessivamente con la Juventus". Da tempo l'attaccante polacco era finito ai margini del progetto bianconero, soprattutto per le sue condizioni fisiche più che per scelta tecnica degli allenatori.

- Il rinnovo è arrivato poco prima della fine del campionato, ma dietro a questa scelta c'è una strategia ben precisa:Rinnovando il contratto per un altro anno si apre anche la possibilità di girarlo in prestito, perché da regolamento i giocatori con un solo anno di contratto - e sarebbe stato il suo caso - non possono essere ceduti a livello temporaneo.

- Al momento non ci sono ancora dei club che si sono fatti avanti per Milik, che con ogni probabilità la prossima stagione giocherà lontano da Torino;: se in Italia ci società che cercano un attaccante d'esperienza e forte fisicamente potrebbero pensare a lui, magari avendo delle garanzie dal punto di vista fisico; altrimenti non è escluso che il polacco possa andare all'estero per cercare riscatto.