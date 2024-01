Quanto guadagna Nehuen Perez al Napoli

Il Napoli era in cerca di un difensore centrale per sostituire l'infortunato Natan che sta lavorando per recuperare da un infortunio alla spalla e probabilmente ne avrà fino all'inizio o alla metà di febbraio. Così per dare profondirà al reparto il presidente- Il contratto di Perez è di quattro anni più l'opzione per il quinto,, i Colchoneros avevano anche un diritto di recompra per le successive tre stagioni, che chiaramente col trasferimento del giocatore al Napoli non hanno più validità. Rimane però, secondo gli accordi, la clausola secondo la quale il 50% della cifra incassata dall'Udinese andrà al club spagnolo.- Per questo, infatti, fino all'ultimo l'Udinese ha provato ad alzare il prezzo del cartellino del giocatore ma alla fine le due società hanno trovato un punto d'incontro definendo tutti i dettagli., alle quali si aggiungono quattro gol e due assist. Nell'ottobre 2022 è arrivata addirittura una doppietta, nella gara di Coppa Italia contro il Monza.