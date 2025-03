Quanto guadagna Nico Paz al Como

Getty Images

Tra i migliori giovani di questa stagione in Serie A c'è sicuramente, che con numeri, giocate, gol e assist è diventato l'uomo-copertina del Como delle sorprese. Il resto l'ha fatto Cesc Fabregas, gestendo il talento argentino nel modo migliore. Quest'estate erano in pochi a credere che il classe 2004 avrebbe avuto un rendimento a questi livelli, il club biancoblu ci ha puntato a occhi chiusi sicuro delle qualità del ragazzo prendendolo a titolo definitivo dal Real Madrid, e ora si coccola uno dei migliori talenti del campionato italiano. I Blancos hanno una recompra che varia negli anni e sul giocatore ha già messo gli occhi l'Inter, ma il Como non intende privarsene a fine stagione e proverà a trattenerlo in tutti i modi.

- Nico Paz ha trovato la realtà giusta per giocare con continuità ed esprimersi al meglio: zero pressioni e piena fiducia da parte di un allenatore che ha dimostrato in più occasioni di avere coraggio a lanciare giovani e giocarsela con chiunque a viso aperto. Il calcio di Fabregas è perfetto per un talento come Paz, che con il Como ha firmato un contratto fino a giugno 2028 eUna cifra che, indipendentemente da quale sarà il futuro dell'argentino, nella prossima stagione è destinata a salire visto il livello dimostrato in campo.

- Come detto, Nico Paz piace all'Inter che lo vedrebbe perfetto come mezz'ala offensiva nel 3-5-2 di Inzaghi: l'argentino ha dimostrato di avere ottimi tempi d'inserimento, una grande tecnica e la capacità di vedere traiettorie che per altri sono inesistenti., non c'è stato nessun approprio né con il Como né con l'entourage del giocatore. Marotta e Ausilio sanno che se il Real Madrid vuole se lo può riprendere in un attimo, versando la cifra concordata per la recompra riporterebbe Nico Paz in Spagna.