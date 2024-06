Quanto guadagna Okoye all’Udinese

Getty Images

L’Inter ha messo gli occhi su Maduka Okoye, portiere classe ‘99 dell’Udinese che i nerazzurri stanno valutando per la prossima stagione.: Audero è a Milano in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, l’Inter non ha ancora comunicato se prenderlo a titolo definitivo e intanto sta studiando altri portieri con l'idea di trovare il titolare del futuro, considerando che lo svizzero ha 35 anni.- Al momento quella di Okoye è solo un’idea, ma non sono esclusi dei contatti nelle prossime settimane., uno dei più bassi della rosa: quando è arrivato in estate dal Watford era stato preso per fare vice Silvestri, per poi diventare titolare da dicembre scorso. Il più pagato della squadra è Florian Thauvin, con uno stipendio lordo di 2,3 milioni di euro.

- Quello di Okoye è uno dei nomi nella lista dell’Inter, che sta valutando anche altre piste come vice Sommer per la prossima stagione. Gli altri due portieri che interessano ai nerazzurri sono, classe ‘98 del Genoa, e, brasiliano dell’Athletico Paranaense che ha un anno in meno di Martinez e per il quale al momento l'Inter ha messo la trattativa in stand by.